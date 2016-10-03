Невинномысский индустриальный парк посетили представители компании «Интерскол»

Генеральный директор ООО «Интерскол 2000» – дочернего предприятия компании АО «Интерскол» – Евгений Титов посетил региональный индустриальный парк «Невинномысск». Как рассказали в администрации Невинномысска, цель визита – изучение успешной практики организации производств на территории города, определение параметров дальнейшего сотрудничества.

Евгений Титов посетил предприятие «Лиссант-Юг», которое стало одним из первых резидентов регпарка. Завод изначально специализировался на выпуске сэндвич-панелей. В начале этого года здесь было открыто новое производство – вентиляционного оборудования. Теперь здесь помимо сэндвич-панелей ежегодно будет производиться до 330 тысяч квадратных метров воздуховодов, а также комплектующие для вентиляционного оборудования. Спрос на продукцию устойчив. Основные рынки сбыта – регионы ЮФО, СКФО, центральной России, а также Армения, Казахстан, Азербайджан.

Генеральный директор ООО «Интерскол 2000» Евгений Титов отметил: «Производство компонентов продуктов «Интерскола» размещено во многих регионах России, отдельные продукты собираются на 95 процентов из отечественных составляющих. В планах компании – дальнейшая локализация производства, в том числе рассматривается вопрос о создании производств в новых территориях».

Компания рассматривает Ставрополье, в том числе Невинномысск, как перспективную территорию для размещения логистического и учебного центров, а также производственной базы.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161003/nevinnomysskiy_industrialnyy_park_posetili_predstaviteli_kompani_96957.html