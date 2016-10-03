На Ставрополье оторвавшееся от «Газели» колесо ударило 10-летнего мальчика

30 сентября в 13 часов 30 минут у грузовой «ГАЗели», которая двигалась по автодороге «Подъезд к городу Черкесску», произошло самопроизвольное отсоединение задних левых колес автомобиля, которые по инерции продолжили движение и наехали на стоящего с мамой на обочине малолетнего пешехода, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате дорожно-транспортного происшествия 10-летний ребенок получил оскольчатый перелом бедра и был госпитализирован. Мать травм не получила.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161003/na_stavropole_otorvavsheesya_ot_gazeli_koleso_udarilo_10letnego__96951.html