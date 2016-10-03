Музыкальная осень началась на Ставрополье с выступления «Солистов Москвы» Юрия Башмета

Вновь прозвучали над Ставропольем музыкальные позывные нашего любимого фестиваля, вот уже в 47-й раз стартовавшего по давней доброй традиции в Международный день музыки. И полились дивные мелодии по всем городам и весям ставропольским, радуя сердца. Да и сами встречи во Дворцах и домах культуры так празднично объединяют всех нас. Во Дворце культуры и спорта Ставрополя минувшим субботним вечером можно было наблюдать удивительно трогательные сцены встречи старых друзей: ветеран музейного дела пожимал руку депутату краевой Думы, ветеран театра приветствовал уважаемого священнослужителя, известный художник беседовал с музыкантом, не менее известный строитель — с популярным актером, поэт — с профессором университета, библиотекарь — с дизайнером... Поистине цвет ставропольской общественности собрала «Музыкальная осень Ставрополья», сделав всех преданными слушателями высокой Музыки. Вообще в дни фестиваля музыкальный пульс Ставрополья бьется по-особому, увлекая неповторимым многоголосьем мелодий, ритмов, народных напевов и разудалых плясок. В этом торжестве талантов принимают участие лучшие творческие силы России и нашего края. А сделать все это реальностью помогла личная поддержка губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, финансовое подкрепление кампании ПАО «Лукойл» и, конечно же, огромная организаторская работа сотрудников министерства культуры СК, самоотверженных работников культуры всех городов и районов, по которым прекрасной волной катится певучая «Осень..».

Главный музыкальный праздник нашего края по праву считается одним из старейших фестивалей в России, а залог его многолетнего успеха — в сочетании лучших традиций и новаторства, из года в год «Музыкальная осень» становится все многограннее и интереснее. Свидетельство тому — полные зрителей концертные залы. Среди гостей фестиваля — и впервые принимающие в нем участие коллективы, и добрые друзья Ставрополья, приезжающие уже не в первый раз. В списке новинок программы «Осени...» – замечательный ансамбль русских народных инстурментов, обладатель пяти Гран-при Международных конкурсов «Эссе-Квинтет» из Санкт-Петербурга, блистательно украсивший воскресный вечер в Ставропольской краевой филармонии. А 3 октября на ее сцене - звёздный трубач России, солист клуба Игоря Бутмана обаятельный Вадим Эйленкриг, известный по участию во многих джаз-программах, и обладательница мощнейшего джазового вокала Асет Самраилова, участница телепроекта «Голос». 4 октября здесь новая музыкальная сенсация – концерт солиста Московской государственной филармонии, лауреата Международного конкурса им. П. Чайковского блистательного пианиста Алексея Набиулина и ведущего баритона Государственного академического Большого театра России Константина Шушакова.

На открытии фестиваля собравшихся в зале ДКиС от имени губернатора и правительства края сердечно приветствовала заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина.

– Наш любимый фестиваль наполнит новым звучанием сердце каждого любителя музыки, – сказал она. – Замечательно, что он красивой музыкальной волной прокатится не только по столице и городам края, но и по всему Ставрополью! Каждый из пяти дней фестиваля порадует нас новыми талантами и чудесными произведениями — это настоящий праздник для всех нас!

От депутатского корпуса краевой Думы поздравила земляков с началом «Музыкальной осени» председатель комитета Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьева, отметив:

– Мы каждый раз с волнением ждем новых радостных встреч с прекрасными исполнителями и музыкальными произведениями. А для нашей одаренной молодежи эти встречи с признанными мэтрами искусства становятся мощным творческим стимулом, и это тоже вселяет радость. Как и сама природа ставропольская, радующая в эти дни особым теплом.

Мощным стартом фестиваля явился большой концерт знаменитого камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Этот коллектив нынче отмечает большой юбилей — 25-летие творческой деятельности, в связи с чем проводит большой гастрольный тур по всей России. Спасибо организаторам «Музыкальной осени», которые смогли сделать так, чтобы приезд прославленных музыкантов в Ставрополь пришелся именно на открытие фестиваля. В программе первого отделения концерта прозвучали инструментальные произведения зарубежных композиторов девятнадцатого и восемнадцатого веков — А. Дворжака, Ф. Шуберта, И. Брамса, В.-А. Моцарта, второе отделение было отдано музыке великого П. Чайковского. Надо ли говорить, как горячо принимал зал прославленный коллектив, какими овациями сопровождался каждый номер программы — непростой по содержанию, но несомненно нашедшей глубокий отклик благодарной публики. Люди выходили из зала с такими просветленными лицами, что было ясно: волшебная сила искусства способна творить чудеса.

http://www.stapravda.ru/20161003/muzykalnaya_osen_nachalas_na_stavropole_s_vystupleniya_solistov__96937.html