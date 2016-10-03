Двух кадетов ставропольского училища нашли в бессознательном состоянии

Проводится проверка по факту госпитализации двух воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. По предварительным данным, в общежитии двух подростков обнаружили в бессознательном состоянии, после чего доставили в лечебное учреждение.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161003/dvukh_kadetov_stavropolskogo_uchilischa_nashli_v_bessoznatelnom__96952.html