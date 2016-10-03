ДТП с пострадавшим произошло в центре Ставрополя

30 сентября в 20 часов 30 минут водитель автомобиля «Опель Вектра» на пересечении улиц Лермонтова и Ломоносова, совершая маневр поворота, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-21150», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. После столкновения автомобиль «ВАЗ» по инерции продолжил движение, наехал на бордюрный камень, перевернулся и въехал в металлический столб. Сбитое ограждение упало на автомашины «ЛендРовер» и «Митсубиши Лансер». За медицинской помощью обратился водитель «ВАЗа» – 50-летний ставропольчанин. Предполагаемый виновник ДТП – 22-летний водитель «Опеля».

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161003/dtp_s_postradavshim_proizoshlo_v_tsentre_stavropolya_96949.html