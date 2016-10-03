Дружинники Невинномысска проходят обучение

Администрация Невинномысска и городской отдел МВД в рамках обучения дружинников организовали и провели очередное занятие с добровольными помощниками полиции. Для членов народных дружин, а их в городе химиков шесть (5 дружин сформированы из числа горожан, общественного казачества и студентов, 1 дружина – из членов Невинномысского городского казачьего общества) состоялось обучающее занятие.

Лекцию на тему: «Действия дружинников на месте совершения правонарушения, особенности охраны места происшествия. Соблюдение мер личной и коллективной безопасности при несении службы по охране общественного порядка на территории Невинномысска» провел заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) городского отдела МВД подполковник полиции Олег Оттенс.

Дружинники узнали о порядке выявления и документирования административных правонарушений, полномочиях нарядов полиции по охране общественного порядка. Члены народных дружин внимательно слушали лектора, активно задавали вопросы, участвовали в обсуждении.

Как сообщили в администрации Невинномысска, до конца текущего года у дружинников города запланированы еще три занятия по правовым основам проведения публичных общественно-политических мероприятий и предупреждению групповых нарушений общественного порядка.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161003/druzhinniki_nevinnomysska_prokhodyat_obuchenie_96963.html