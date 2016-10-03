День пожилого человека отметили в Ставрополе

В Ставрополе во Дворце детского творчества прошел праздник, посвященные Дню пожилого человека. В концертной программе прозвучали популярные песни прошлых лет, были показаны отрывки из ретро-фильмов. На праздник прибыли первые лица города, представители волонтерских организаций, школьных и студенческих объединений. Глава администрации Андрей Джатдоев отметил: на сегодняшний день в Ставрополе проживает более 80 тысяч пенсионеров, благодаря опыту, знаниям и мудрости которых новые поколения ставропольцев растут в лучших традициях патриотизма и любви к городу и стране.

– Мы стали возвращаться к ценностям, носителями которых являетесь вы, уважаемые старшие товарищи. Спасибо большое вам за то, что вы создали крепчайший фундамент государственности и привнесли те моральные качества, которые помогают нам двигаться вперёд. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и долголетия, сохранять молодость души и пусть ваши близкие всегда будут рядом. Низко кланяемся вам, живите долго, ведь вы наша история, наши радости и победы.

По случаю праздника памятными подарками администрации Ставрополя наградили городское отделение ветеранов войны, общественные организации «Дети войны», «Помощь», «Знание» и «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых», а также клуб пожилых людей «БРиЗ».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161003/den_pozhilogo_cheloveka_otmetili_v_stavropole_96935.html