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3 октября 2016 г.

Четверо депутатов от Ставрополья попали в число глав комитетов и их заместителей в ГДРФ

Фракция «Единой России» утвердила список кандидатур на посты глав думских комитетов и их заместителей. Четыре депутата от Ставропольского края попали в их число. Ольга Тимофеева выдвинута на пост главы комитета по экологии и охране окружающей среды, Михаил Кузьмин утвержден на должность заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Ольга Казакова станет зампредом комитета ГДРФ по культуре, Алексей Лавриненко избран заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. Первое пленарное заседание Госдумы седьмого созыва, где будет утверждаться структура законодательного органа и ее руководство, состоится завтра.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161003/chetvero_deputatov_ot_stavropolya_popali_v_chislo_glav_komitetov_96965.html
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