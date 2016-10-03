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Глава – посредник во взяточничестве / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

Бывший глава администрации Предгорного района осужден за посредничество во взяточничестве

Бывший глава администрации Предгорного района Николай Гюльбяков признан виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщили в краевом управлении СКР. Следствием и судом установлено, что Гюльбяков выступал посредником в передаче 1 миллиона 500 тысяч рублей бывшему руководителю следственного отдела по Предгорному району СК РФ по краю за квалификацию преступного деяния по уголовному делу о коммерческом подкупе на менее тяжкое преступление. При передаче части требуемой суммы они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Приговором суда Гюльбякову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161003/byvshiy_glava_administratsii_predgornogo_rayona_osuzhden_za_posr_96975.html
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