Бывший глава администрации Предгорного района осужден за посредничество во взяточничестве
Бывший глава администрации Предгорного района Николай Гюльбяков признан виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщили в краевом управлении СКР. Следствием и судом установлено, что Гюльбяков выступал посредником в передаче 1 миллиона 500 тысяч рублей бывшему руководителю следственного отдела по Предгорному району СК РФ по краю за квалификацию преступного деяния по уголовному делу о коммерческом подкупе на менее тяжкое преступление. При передаче части требуемой суммы они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Приговором суда Гюльбякову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей.