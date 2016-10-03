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3 октября 2016 г.

Бывшая работница сельского совета на Ставрополье выписывала себе незаконные премии

Следственными органами, сообщили в краевом управлении СКР, завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, ранее исполнявшей обязанности главы Кановского сельского совета, обвиняемой в растрате чужого имущества. По данным следствия, с 19 января по 22 сентября 2015 года обвиняемая, дала указание работнику бухгалтерии о начислении и выплате ей премий на общую сумму свыше 23 тысяч рублей. Уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено прокурору.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161003/byvshaya_rabotnitsa_selskogo_soveta_na_stavropole_vypisyvala_seb_96956.html
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