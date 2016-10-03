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Более 9 миллионов рублей налогов «забыл» заплатить директор фирмы в Ставрополе

Руководитель одной из коммерческих организаций Ставрополя подозревается в уклонении от уплаты налогов и сборов, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По данным следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более девяти миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161003/bolee_9_millionov_rubley_nalogov_zabyl_zaplatit_direktor_firmy_v_96961.html
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