В Ставропольском крае детям без родителей успешно находят мам и пап

В министерстве образования и молодежной политики СК прошел брифинг, посвященный профилактике социального сиротства и развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Приятно отметить, что в Ставропольском крае такие задачи решаются эффективно, а все потому, что регулярно проводится работа по улучшению климата в детской среде. Позитивные изменения налицо. Подробнее о них журналистам рассказали заместитель министра образования и молодежной политики СК Галина Зубенко и заместитель министра труда и социальной защиты населения СК Елена Немцева.

Сегодня специалисты отмечают снижение в крае общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это значит, что им находят мам и пап. Развивают все формы устройства ребенка: усыновление, опека (попечительство), приемная семья. Самая популярная – опека, ее преимущественно оформляют близкие родственники.

Справочно. В настоящее время в крае проживает 8441 ребенок, оставшийся без попечения родителей, что на 16 процентов ниже по сравнению с 2012 годом. Из них в замещающих семьях воспитывается 85,6 процента детей.

Семьи, которые взяли ребенка, находят финансовую поддержку: с 2010 года в регионе действует соответствующий Закон «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям». Он предусматривает выплату в размере 150 тысяч рублей за каждого малыша. Кстати, в этом году такую поддержку получили 92 усыновителя.

За последние годы удалось снизить и число детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с 2012-м более чем наполовину. Это связано и с тем, что вопрос лишения родительских прав рассматривается как крайняя мера воздействия и применяется только тогда, когда других вариантов не осталось. Поэтому за три года на 40 процентов уменьшилось количество семей, лишенных прав на ребенка.

Участники брифинга говорили не только о положительных результатах – обозначили и конкретные проблемы. Как заметила заместитель министра образования СК Г. Зубенко, к сожалению, не единичны факты и возврата детей. С начала этого года 25 таких случаев, 11 связаны с ненадлежащим исполнением обязанностей опекуна. И как правило, нарушители – это многодетные приемные семьи. Поэтому во главу угла ставят качество работы служб сопровождения замещающих семей. На их плечах лежит большая ответственность: найти и отобрать кандидатов, обучить, помочь родителям наладить контакт с ребенком. С 2009 года потенциальных опекунов готовят в «Школах приемных родителей».

– Еще одна острая проблема – поиск семей для детей старше семи лет и детей-инвалидов. Люди предпочитают забирать малышей до трех, максимум до шести лет, – продолжила Г. Зубенко. – В решении этого вопроса хорошими помощниками нам стали средства массовой информации. Совместно с редакцией известной телевизионной передачи «Пока все дома» за четыре года было создано 120 видеопаспортов о детях Ставропольского края. В итоге 104 ребенка приобрели семью.

За счастье детей борются каждый день, налажено межведомственное взаимодействие всех ветвей власти, организаций, учреждений, служб, общественных объединений. Немалую роль в этом играет Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря их помощи в крае работают программы «Новая семья», «Право быть равным», «Дорога в жизнь», «Профориентационный навигатор», «Создай себя сам»…

Во всех детских домах Ставропольского края разработаны и внедряются программы по подготовке детей к самостоятельной жизни. Для выпускников детских домов в крае открыто семь социальных гостиниц и 29 центров по сопровождению выпускников, где оказывается правовая, психолого-педагогическая и социальная помощь. В каждом детском доме созданы службы по работе с семьей и детьми – таких служб с 2011 года создано более 100. Они занимаются кризисными ситуациями в семье, сопровождением замещающих семей, постинтернатным сопровождением выпускников детских домов.

Справочно. В настоящее время в крае функционирует 25 образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (22 малокомплектных детских дома, три школы-интерната). Воспитанники обеспечены развивающими играми, спортивным инвентарем, современным мультимедийным оборудованием, компьютерной техникой.

– После выпуска из социального учреждения дети до завершения учебы получают всестороннюю поддержку государства. Им выплачивается стипендия, выделяются средства на приобретение учебников и письменных принадлежностей, на питание, покупку одежды, обуви, на оздоровление в санаториях, на культурные и развлекательные мероприятия, компенсируется проезд к месту учебы и отдыха, – рассказала Г. Зубенко. – На августовском педагогическом совещании перед педагогами была обозначена проблема доступности качественного образования детям-сиротам. Прозвучало: на протяжении всего образовательного пути (от дошкольного до высшего) необходима адаптивная система обучения, например репетиторство и индивидуальное сопровождение. Поэтому мы обратились к руководителям образовательных учреждений с предложением принять дополнительные меры, которые могли бы выравнять шансы детей-сирот на получение качественного образования.

Свою лепту в улучшение жизни семей и детей вносит и министерство социальной защиты населения. Подробнее об этой работе рассказала Е. Немцева:

– Сохранить ребенку семью помогают социальные работники 17 учреждений социального обслуживания семьи и детей, 38 отделений комплексных центров социального обслуживания населения. Для оказания адресной социальной помощи в условиях семьи в учреждениях работают 11 мобильных бригад по реабилитации семей. На базе трех учреждений организовано социальное сопровождение семей с несовершеннолетними правонарушителями. Мы поддерживаем и молодых одиноких матерей, открыв для них службы помощи. Здесь же надо сказать, что в крае реализуется программа «Маленькая мама», которая позволяет проводить профилактику отказов от новорожденных. Работает социальная гостиница, которая принимает женщин, пострадавших от психофизического насилия. В центре психолого-педагогической помощи населению «Альгис» реализуется программа по социально-психологической подготовке женщин к рождению ребенка и профилактике отказов «Берегиня», в Благодарненском СРЦН – программа «Ты не одна» по оказанию комплексной помощи молодым одиноким матерям, в томчисле из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За первое полугодие в эти службы обратились 59 женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, все они получили необходимую помощь.

Справочно. На сегодняшний день в 37 учреждениях профессионального образования, подведомственных министерству образования и молодежной политики края, обучается около двух тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а высшее профессиональное образование получают не более семи процентов из них.

Важна и работа, которая проводится в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков. Надо сказать, сегодня они пользуются большим спросом. Вот статистика. В 2015 году в учреждениях социального обслуживания семьи и детей помощь получили 69665 человек, в том числе несовершеннолетних 48678, из них 4159 детей-инвалидов. В стационарных отделениях и приютах реабилитацию прошли 1359 детей, а за первое полугодие 2016-го уже 869. В учреждениях такого типа несовершеннолетние получают комплекс социальных услуг, в то же время специалистами ведется работа с семьей, основная цель – нормализовать ситуацию в семье, оказать помощь в преодолении трудной жизненной ситуации и возвратить ребенка родителям. По той же статистике, в 2015 году 80,5% детей, прошедших реабилитацию в условиях приютов, возвращены в родные или устроены в замещающие семьи и только 17% определены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В первом полугодии нынешнего года – 74,7% и 9% соответственно. Проблема жизнеустройства несовершеннолетних остается актуальной.

Справочно. В Ставропольском крае проживают более 15 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и 9,9 тысячи детей-инвалидов. Это 1,7% детского населения края. Преимущественно дети-инвалиды воспитываются в семьях.

Е. Немцева остановилась и на работе министерства с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Ставрополье реализуются программы «Право быть равным» и «Дорога в жизнь». Внедрены новые технологии реабилитации: разнообразные арт-терапевтические методики, роликотерапия, БОС-терапия, психокоррекционные технологии с использованием КИТ-комплекса. Приобретено современное игровое, развивающее и логопедическое оборудование, костюмы «Атлант», вертикализаторы, современные тренажеры и физиотерапевтические приборы. В пяти учреждениях социального обслуживания населения созданы мобильные службы для оказания помощи детям-инвалидам, что позволило обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры для 314 особенных детей. Также открыты службы проката реабилитационной техники. Год от года потребность в реабилитационных услугах растет. Поэтому возникает необходимость увеличения числа отделений, обслуживающих детей-инвалидов. На сегодняшний день на 34 района есть 23 отделения. В течение полутора лет по поручению губернатора края планируется открыть такие отделения во всех территориях края.

– По просьбе родителей мы внедряем в систему комплексной реабилитации надомное обслуживание, – продолжила Е. Немцева. – Первое такое отделение с прошлого года работает в Ставропольском центре помощи семье и детям.

Справочно. В рамках краевой программы «Право быть равным» создан специализированный центр для детей с заболеваниями глаз, открыт центр «Благо» для комплексной реабилитации детей с речевыми и двигательными нарушениями, отделение для детей с синдромом Дауна и нарушениями аутистического спектра, две группы дневного пребывания детей-инвалидов. Квалифицированную помощь в новых службах получили более 350 детей. В 2015 году в Апанасенковском районе отработана модель службы «Социальная няня», в этом году такую же структуру открыли в Ставрополе. Создаются условия для занятий физкультурой детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе филиалов краевой детско-юношеской спортивной школы, более 500 детей данной категории вовлечены в занятия спортом.

* * *

В завершение встречи участники пришли к выводу, что работу нужно продолжать, ведь за каждую цифру в отчетах, за каждый удачный или неудачный шаг придется платить судьбой конкретного ребенка.

http://www.stapravda.ru/20160930/v_stavropolskom_krae_detyam_bez_roditeley_uspeshno_nakhodyat_mam_96906.html