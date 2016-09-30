В правительстве Ставрополья прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

В правительстве края прошло очередное заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Неслучайно событие состоялось в канун 7 октября, когда по призыву Международной конфедерации профсоюзов в 160 странах отмечается Всемирный день действий «За достойный труд!». По решению Федерации независимых профсоюзов России в нашей стране в этом году выбран формат заседаний органов социального партнерства, без согласования с которыми, согласно действующему законодательству, невозможно ни одно решение власти в сфере труда. В преддверии даты Федерация профсоюзов Ставропольского края предложила провести заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в расширенном составе с приглашением координаторов сторон в муниципальных образованиях. Представители исполнительной власти и работодателей согласились с такой постановкой вопроса.

Перед началом заседания председатель Федерации профсоюзов СК Владимир Брыкалов в беседе с журналистами подчеркнул, что нынешнее заседание чрезвычайно важное, поскольку будут обсуждаться ключевые, особенно в свете нынешней социально-экономической ситуации в стране и крае, вопросы оплаты труда и динамики ее повышения, минимальной заработной платы и предложения сторон комиссии в региональный бюджет на очередной финансовый год.

– Сможем мы сохранить достигнутый уровень зарплат и социальных гарантий, режим труда и отдыха, значит выполним свою задачу, – подчеркнул он. – Сейчас идут предварительная работа, дискуссии, консультации сторон. Но решать эти вопросы надо, и такую необходимость понимают наши социальные партнеры. Уверен, что здравый смысл и справедливость в оценке труда ставропольцев возобладают.

И как показал дальнейший ход обсуждения, социальные партнеры по принципиальным моментам согласились с аргументами профсоюзов.

Отчитываясь о работе краевой исполнительной власти в части повышения заработных плат в регионе, министр труда и защиты населения СК Иван Ульянченко не стал наводить глянец.

– Средняя заработная плата в крае выросла на 6,8% и составила 24,6 тыс. руб. Но, несмотря на совместные усилия, нам не удалось остановить снижение реальных доходов населения, вызванное непростой экономической ситуацией, – честно признал он. – На многих предприятиях уже несколько лет не индексировалась заработная плата. Поэтому мониторинг ситуации и действия, которые способны снизить напряженность, являются сегодня главными.

По итогам заседаний краевой и территориальных межведомственных рабочих групп по профилактике нарушений трудового законодательства, в составе которых есть и представители профсоюзов, в прошлом году 273 работодателя произвели перерасчет минимальной зарплаты 1,3 тыс. работников до уровня прожиточного минимума. По состоянию на 12 сентября текущего года задолженность по оплате труда погашена перед 3,5 тыс. работников в 43 организациях на сумму свыше 140 млн руб.

Вице-президент Конгресса деловых кругов Ставрополья Геннадий Сумкин, представляющий в комиссии сторону работодателей, сказал:

– Работодатели края считают оплату труда и увеличение МРОТ важным фактором стимулирования качества труда. Сквозь эту призму мы рассматриваем наши производственные проблемы. И хотя добиваться этого нелегко из-за сокращения господдержки малого и среднего бизнеса, заморозки ряда отраслевых программ, Конгресс деловых кругов Ставрополья продолжит работу по повышению работодателями оплаты труда работников. Есть и другая проблема: не все работодатели находятся в составе КДКС, то есть остаются неподконтрольными.

Профсоюзы провели большую работу по разъяснению новых систем оплаты труда бюджетников, формированию и корректировке примерных отраслевых положений об оплате, в том числе и в ходе реализации майских указов Президента РФ. Очень много зависит от качества коллективных договоров, заключенных профсоюзами с администрациями предприятий. Только эффективное социальное партнерство может способствовать установлению справедливой оплаты труда и расширению социальных гарантий работников.

Инициатива внесения в краевое трехстороннее соглашение обязательства работодателей производственного сектора по доведению минимальной заработной платы работников до прожиточного минимума трудоспособного населения принадлежит ФПСК.

– Зарплата – это наше все, – подчеркнула заместитель председателя ФПСК Татьяна Чечина. – Поэтому необходим контроль за эффективностью принимаемых нами решений. Без объединения усилий власти, профсоюзов, работодателей нельзя достичь необходимого результата.

Зампред ФПСК привела исчерпывающие доводы о целесообразности распространения нормы по увеличению МРОТ на бюджетную сферу края.

– Правительство края понимает всю важность и серьезность вопроса. Но в условиях жесткого бюджетного дефицита и неопределенности, какими будут объемы финансовой помощи из федерального центра, приходится делать нелегкий выбор, – отметила вице-премьер – министр финансов СК, координатор комиссии от краевой исполнительной власти Лариса Калинченко. – Надо выбирать: либо направить средства на доведение «минималки» до прожиточного минимума, либо на повышение оплаты труда «целевиков» по майским указам.

Вместе с тем министр финансов согласилась с предложением профсоюзов сверить расчеты в составе рабочей группы при участии всех сторон соглашения.

Среди предложений профсоюзов – индексация фондов заработной платы работников социальной сферы, социальных выплат, установленных краевыми законами, а также мер социальной поддержки и ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и др.

Это все также необходимо тщательно просчитать. Таково мнение правительства. Ибо сегодня приходится говорить не только о налоговой, и бюджетной политике, но и о долговой. Госдолг края высок, и с этим безусловно приходится считаться.

Под занавес заседания Владимир Брыкалов поблагодарил координатора комиссии, заместителя председателя правительства СК Ирину Кувалдину за поддержку профсоюзных инициатив, а она, в свою очередь, призвала собравшихся активнее обращаться за помощью к профсоюзам всех уровней.

– Мы делаем общее дело – работаем над повышением уровня жизни наших людей. Вместе мы сила, и наши совместные усилия должны эффективно работать на благо ставропольцев, – подытожила Ирина Кувалдина.

http://www.stapravda.ru/20160930/v_pravitelstve_stavropolya_proshlo_zasedanie_trekhstoronney_komi_96926.html