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30 сентября 2016 г.

В Буденновске студентка похитила из дома подруги ювелирные украшения

С заявлением о факте хищения из дома ювелирных изделий в районный отдел полиции обратилась жительница Буденновска. Как было установлено, кражу совершила учащаяся одного из средних специальных учебных заведений города. Она находилась в гостях у потерпевшей и, воспользовавшись временным отсутствием хозяйки, похитила ювелирные изделия, после чего скрылась, причинив ущерб потерпевшей на щую сумму около 20 тысяч рублей. Украденное девушка сдала в ломбард. Полицейские задержали подозреваемую. По факту совершения кражи с причинением значительного ущерба в отношении девушки возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого главка.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20160930/v_budennovske_studentka_pokhitila_iz_doma_podrugi_yuvelirnye_ukr_96931.html
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