В архиве Ставропольского края открыта выставка «Церковь Христова на Северном Кавказе»

Презентация историко-документальной выставки «Церковь Христова на Северном Кавказе» состоялась в Государственном архиве Ставропольского края и сразу привлекла широкое общественное внимание. Экспозиция отражает основные вехи истории Русской православной церкви с начала XVII века до наших дней. Представлено около 300 архивных документов и печатных изданий, в том числе редкие фотографии, планы, чертежи из фондов Государственного архива СК, четырех федеральных архивов, Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г. Прозрителева и Г. Праве, а также церковных и личных архивов, частных коллекций. Выставочные проекты в архивах становятся уже привычным делом для этих ранее весьма закрытых учреждений, но нынешняя все же занимает особое место в ряду подобных акций.

Как подчеркнула, открывая выставку, председатель комитета СК по делам архивов Елена Долгова, новый масштабный выставочный проект имеет несколько особенностей:

– Это первый совместный опыт архивистов и Ставропольской и Невинномысской епархии, осуществленный в рамках соглашения, подписанного в 2015 году. Причем одновременно выставка открывается во всех муниципальных районах и городских округах при участии представителей церкви. Мы надеемся, что это позволит ознакомить с выставкой как можно больше жителей края, интересующихся историей Северного Кавказа.

– Иногда можно услышать расхожую мысль о том, что история никого ничему не учит, а вот известный отечественный историк Ключевский остроумно заметил: история проучивает за невежество тех, кто игнорирует ее уроки, – напомнил председатель отдела культуры Ставропольской епархии протоиерей Михаил Моздор. – Если мы хотим разбираться в вопросах современности, нам необходимо изучать историю, причем вникать в детали, а не в одну только сухую статистику. Многие годы архив представлял собой этакий таинственный бастион, и вот теперь он все чаще открывает свои двери перед широкой общественностью, давая возможность нам заглянуть в прошлое Северного Кавказа, развитие которого во многом определено именно православной верой. Разобраться в исторических особенностях этого вопроса – места веры, религии, духовности в нашей жизни – полезно каждому.

Первую экскурсию по выставке провел секретарь ученого совета Ставропольской духовной семинарии отец Евгений Шишкин, немало потрудившийся вместе с архивистами в период подготовки экспозиции:

– В России нет более такого места, кроме Кавказа и Крыма, где бы христианство своими корнями уходило в такую глубокую древность! Археологические памятники свидетельствуют о наличий христианских общин в нашем регионе уже во втором веке от Рождества Христова, практически на заре христианства. Поистине уникальны представленные в экспозиции зарисовки, сделанные в ходе исследовательских экспедиций XIX столетия, в частности, работы художника, реставратора, археолога Дмитрия Струкова, поступившие из архива Института истории материальной культуры Российской академии наук. Им были запечатлены знаменитые Зеленчукские древнехристианские храмы. А сколько удивительной информации таят не менее знаменитые христианские кресты, вставшие на многих дорогах Кавказа – с востока на запад, с севера на юг...

Впрочем, вся экспозиция – целый кладезь удивительного. Здесь что ни стенд – раритет, ранее не виданный. Например, предоставленная Российским государственным архивом древних актов челобитная 1603 года (!) «новокрещенного черкешенина» на имя государя Бориса Годунова с просьбой принять его на царскую службу в город Терки. Или скрупулезно выверенные планы и фасады древнехристианских храмов, нарисованные с натуры в 1829 году архитектором И. Бернардацци. Или ранее также почти неизвестные документы из жизни и служения двух легендарных епископов Кавказских и Черноморских – Святителя Игнатия (Брянчанинова) и Феофилакта (Губина). Выставка впервые открывает нам лицо владыки Феофилакта, о котором до этого мы могли лишь читать в тех или иных документах!

Ныне, в год празднования 1000-летия присутствия русского монашества на Афоне, безусловно, большой интерес представляют архивные документы, свидетельствующие о духовной связи Северного Кавказа со Святой горой. В середине XIX века многие афонские иноки переселились на Северный Кавказ и стали основателями пустыней и монастырей, привезли с собой иконы, богослужебные книги и предметы, информация о которых содержится в описях ризниц обителей.

Замечательный совместный стенд подготовлен сотрудниками краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и Ставропольской духовной семинарии: здесь можно увидеть издания Библии начиная с XV столетия и до самых современных – на французском, чеченском, балкарском, китайском языках, а также редкие печатные издания из личной библиотеки первого епископа Кавказского и Черноморского Иеремии. Рукописная богослужебная книга 1794 года, старинные иконы, предметы богослужения и монашеского быта предоставлены Музеем церковной истории и искусств Ставропольской и Невинномысской епархии. А Ставропольским музеем-заповедником – вид иконостаса в восстановленном Сентинском храме 1903 года, фотографии целого ряда храмов и монастырей, старинные плакаты.

Архивные документы воссоздают непростые взаимоотношения Советского государства и церкви в XX столетии. Так, в документах Государственного архива РФ нашла отражение политика государства и положение РПЦ в первые годы советской власти. По-новому открывается эта тема в обращением участников Юго-Восточного поместного церковного собора, состоявшегося в Ставрополе в 1919 году, в телеграммах, в письмах об изъятии церковных ценностей и снятии колоколов. Неповторимые образы времени запечатлены на фотографиях 1920 – 1930-х годов EMBED Microsoft Equation 3.0 фондов Российского государственного архива кинофотодокументов. Столь же познавательны стенды, посвященные периодам двух войн – Первой мировой и Великой Отечественной. Трогательно-пронзительное чувство вызывает у каждого рукописная молитва, пронесенная солдатом через все годы борьбы с фашизмом... Низкий поклон той семье, что бережно хранила этот бесценный образец веры. Интересно, как сложилась послевоенная судьба того воина... И сколько таких чудесных «бумажек», вложенных материнскими руками, носили у самого сердца солдаты!

Живым диалогом с ушедшими эпохами образно назвал выставку ее первый экскурсовод отец Евгений Шишкин, и с ним можно только согласиться, видя, как в документах разных времен буквально оживают судьбы поколений, прослеживается неувядаемая преемственность нашего духовного наследия. Здесь как-то особенно ясно понимаешь простую и великую истину: все мы ветви этого наследия, питающиеся и ныне соками славных исторических корней.

http://www.stapravda.ru/20160930/v_arkhive_stavropolskogo_kraya_otkryta_vystavka_tserkov_khristov_96928.html