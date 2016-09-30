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30 сентября 2016 г.

Ставропольский край будет сотрудничать с Орловской областью

Соглашение о сотрудничестве между правительствами Ставропольского края и Орловской области подписали губернаторы Ставрополья Владимир Владимиров и Орловщины Вадим Потомский.

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи 2016» заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами Ставропольского края и Орловской области. Подписи под документом поставили губернаторы Ставрополья Владимир Владимиров и Орловщины Вадим Потомский.

В частности, соглашение предполагает участие двух регионов в развитии торгово-экономического сотрудничества, промышленного производства, реализации совместных инвестиционных и инновационных проектов, программ поддержки малого и среднего бизнеса и так далее.

Соглашение рассчитано на пятилетний срок.

– И мы, и Орловская область очень заинтересованы в семенах. Укрепление семеноводства – первое направление партнёрства для наших регионов. Для Ставрополья особенный интерес представляет развитие производства семян сахарной свёклы. Безусловно, также необходимо повышать доходную базу бюджета. Чтобы добиться этого, необходимо совместное участие, обмен опытом, – прокомментировал Владимир Владимиров.

– Мы аграрные регионы, мы кормим страну, и проблематика, вне зависимости от территории, у нас фактически одинаковая, – отметил Вадим Потомский. – Сегодня важно разрабатывать новые подходы в формировании доходной части бюджета. В том числе, в сфере АПК, которая получает серьёзную поддержку из федерального и региональных бюджетов. Совместно мы можем продумать новые механизмы, чтобы «защитить» эти вложения – мотивировать агробизнес инвестировать в территории, в развитие переработки, чтобы остановить вывод «сырьевых» аграрных доходов за пределы регионов и страны.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20160930/stavropolskiy_kray_budet_sotrudnichat_s_orlovskoy_oblastyu_96934.html
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Соглашение о сотрудничестве между правительствами Ставропольского края и Орловской области подписали губернаторы Ставрополья Владимир Владимиров и Орловщины Вадим Потомский.
Соглашение о сотрудничестве между правительствами Ставропольского края и Орловской области подписали губернаторы Ставрополья Владимир Владимиров и Орловщины Вадим Потомский.
Фото пресс-службы губернатора СК
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