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30 сентября 2016 г.

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром Инвестиционного форума Сочи 2016

Ростелеком

29 сентября 2016 г., в Главном Медиацентре Олимпийского парка стартует XV Международный Инвестиционный форум Сочи 2016. «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром форума и обеспечил его организаторов, участников и гостей необходимыми видами связи – высокоскоростным доступом в интернет и услугами стационарной телефонии, в том числе для организации беспроводного Wi-Fi-доступа задействованы каналы суммарной пропускной способностью до 5 Гбит/с. Благодаря телекоммуникационной поддержке «Ростелекома» у экспонентов есть возможность демонстрировать электронные услуги, онлайн-сервисы, проводить видеоконференции и т. д.

Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Значимые мероприятия федерального и международного уровня в век цифровых технологий немыслимы без мощной телекоммуникационной платформы. Информация распространяется настолько быстро, что о принятых решениях, подписанных соглашениях становится известно сразу после того, как событие состоялось, и в этом важнейшую роль играют телекоммуникации. Мы уже не первый год оказываем телекоммуникационную поддержку Инвестиционному форуму в Сочи и другим значимым мероприятиям на юге. «Ростелеком» имеет уникальный опыт создания инфраструктуры связи для мероприятий самого высокого уровня, поэтому нас выбирают в качестве телеком-партнёра, соответствующего лучшим мировым стандартам качества и сервиса».

Международный Инвестиционный Форум в Сочи 2016 – традиционное место заключения самых выгодных контрактов! Это площадка для международных встреч экономистов и крупных бизнесменов на самом высоком уровне. В этом году форум пройдет по классической программе: будут организованы брифинги, дискуссии и круглые столы на актуальные темы в современной Российской и мировой экономике. От лица правительства РФ вступительное слово произнесет и примет участие во многих встречах Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160930/rostelekom_vystupil_telekommunikatsionnym_partnerom_investitsion_96933.html
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