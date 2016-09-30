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30 сентября 2016 г.

Развитие базовых видов спорта обсудили в Ставрополе

На заседании коллегии минспорта края обсуждались вопросы взаимодействия с краевыми спортивными федерациями и муниципальными органами управления, а также работа по развитию базовых видов спорта, количество которых в регионе ежегодно увеличивается, достигнув в текущем году уже 17 видов.

– Расширению перечня базовых видов спорта способствовали высокие показатели выступлений наших спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях. Это позволило только в этом году дополнительно привлечь из средств федерального бюджета в краевую казну на развитие базовых видов спорта более семи миллионов рублей, – отметил спортивный министр Роман Марков.

Ежегодно увеличивается и количество занимающихся базовыми видами спорта, а также число спортсменов, включенных в составы сборных страны и их резерва. Сейчас в национальные команды входят 144 ставропольских атлета, среди них – 18 спортсменов-инвалидов.

Развитие базовых видов спорта специалисты связывают с деятельностью региональных федераций. На сегодняшний день аккредитацию получили 55 из них. К сожалению, в тех видах, в которых федерации не работают, возникают проблемы с присвоением спортивных разрядов, судейских категорий, наличием квалифицированных тренерских кадров, а также отсутствует скоординированная и целенаправленная работа по их развитию.

– Без поддержки спортивной общественности края и объединения усилий со стороны и муниципальных органов в области физической культуры и спорта данную проблему не решить, – подчеркнул Роман Марков. – Анализ показал, что, несмотря на увеличение количества базовых видов спорта и количество занимающихся, прироста спортивных результатов мы не наблюдаем, они остались примерно на том же уровне, что и три года назад.

Основная деятельность по подготовке спортивного резерва по базовым и олимпийским видам спорта ложится на городские округа края. В числе лидеров Ставрополь и Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки, а также Изобильненский и Благодарненский районы. Однако в отдельных муниципальных районах основная часть средств уходит на обеспечение неолимпийских видов спорта, приоритет имеют различные виды единоборств или прикладные виды, при этом никаких спортивных результатов нет.

– Просим муниципальные образования при распределении бюджетных средств расставить приоритеты, и в первую очередь обеспечивать базовые и олимпийские виды спорта, а также оказывать постоянную поддержку спортсменам в создании необходимых условий для подготовки к соревнованиям по месту проживания, – подчеркнул Роман Марков. – Никто не говорит о том, что неолимпийские виды спорта не надо развивать. Но надо понимать дальнейшую перспективу роста. Только совместная и слаженная работа всех организаций приведет нас к успеху, и на ставропольской земле появятся новые олимпийские чемпионы.

По сложившейся традиции на коллегии состоялось награждение работников отрасли, отмеченных ведомственными наградами минспорта России и Ставрополья.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160930/razvitie_bazovykh_vidov_sporta_obsudili_v_stavropole_96927.html
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