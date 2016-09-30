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30 сентября 2016 г.

На Ставрополье пройдет «Неделя инноваций – 2016»

С 10 по 14 октября на Ставрополье пройдет «Неделя инноваций – 2016». Мероприятие за несколько лет уже обрело статус всероссийского форума и собирает на своей площадке ведущие научные организации и представителей бизнеса в инновационной среде.

Неделя инноваций представляет собой целый комплекс мероприятий, включающий пленарные заседания, конференции, авочные мероприятия и обширную образовательную программу. В этом году форум пройдет на двух площадках, в Ессентуках и Ставрополе. Одной из ключевых тем секционных мероприятий станет развитие инновационной деятельности в регионе, разработка и внедрение новых процессов и продукции.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20160930/na_stavropole_proydet_nedelya_innovatsiy__2016_96924.html
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