На Ставрополье полицейские выявили факты незаконного оборота оружия

На Ставрополье полицейские выявили два факта незаконного оборота оружия и боеприпасов. В Георгиевском районе в ходе проведения оперативных мероприятий в доме местного жителя было обнаружено и изъято 13 патронов к автомату Калашникова. Со слов мужчины, он нашел их несколько лет назад в лесополосе. По факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов возбуждено уголовное дело. Во втором случае, установлено, что житель Левокумского района изготовил обрез охотничьего ружья. Его мужчина добровольно выдал полицейским в ходе оперативных мероприятий и пояснил, что данное ружье он приобрел у жителя села Николо-Александровского. Со слов продавца, оружие он обнаружил у себя в сарае, когда приобрел дом. По факту незаконного изготовления оружия возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю, сейчас проходят мероприятия по добровольной сдаче на возмездной основе незаконно хранящегося у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Те, кто добровольно сдают названное, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольную сдачу оружия гражданам полагается денежное вознаграждение. За сокрытие нелегального оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. Изъятие оружия при задержании лиц, а также при производстве следственных действий по его обнаружению и изъятию добровольной сдачей не считается.

http://www.stapravda.ru/20160930/na_stavropole_politseyskie_vyyavili_fakty_nezakonnogo_oborota_or_96930.html