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30 сентября 2016 г.

На Ставрополье МФЦ открывает окна для бизнеса

Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополе.
Фото: из архива газеты «СП»

Центр «Мои документы» открывает окна для бизнеса. Предприниматели Ставрополья теперь смогут быстро и без очередей воспользоваться целым рядом услуг в МФЦ. Это пилотный проект, который реализуется в 10 регионах, в том числе в нашем крае. Центры для бизнеса открылись в Ставрополе, Пятигорске и Михайловске.

«Когда все вопросы можно решить в одном месте, это помогает сохранить огромное количество времени, а значит, и денег», – отметила Марина Жуненко, специалист отдела по оформлению недвижимости ООО «Третий Рим» – одна из первых, кто воспользовался услугами МФЦ для юридических лиц.

Всего многофункциональные центры предоставляют бизнесу более 100 видов услуг, такие, например, как регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставление субсидий или открытие расчетных счетов. Все государственные услуги предоставляются бесплатно, а оплату госпошлины можно совершить в терминале, не выходя из здания.

«Время ожидания сократится, это отдельные окна, где обслуживаются именно юридические лица. С бизнесом будут работать специалисты, обладающие дополнительными компетенциями под потребности предпринимателей. А значит, и качество услуг будет только расти», – прокомментировал глава экономического блока Ставрополья Андрей Мурга.

МФЦ расширяет спектр услуг не только для бизнеса. Напомним, что с 1 февраля 2017 года во всех офисах края можно будет получить паспорт, загранпаспорт или водительское удостоверение.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20160930/na_stavropole_mfts_otkryvaet_okna_dlya_biznesa_96925.html
Фотография к статье На Ставрополье МФЦ открывает окна для бизнеса
Фото: из архива газеты «СП»
Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополе.
Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополе.
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