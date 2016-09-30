Капремонт жилья станет более прозрачным

Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые вводят новые требования к руководителям региональных операторов, расширяют перечень вопросов, принимаемых общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах, и, кроме того, обязывают региональные власти субъекта РФ утверждать краткосрочные планы по осуществлению капремонта.

Комментарий по поводу этих новаций получен от нашего постоянного эксперта – генерального директора ОАО «Юридическое агентство «СРВ» Романа Савичева, возглавляющего одну из крупнейших в России юридических компаний (по версии «Право.ру-300).

– Прежде всего поправки уточняют вопросы, которые собственники помещений в многоквартирных домах могут решать на общих собраниях, – говорит Р. Савичев. – Например, о формировании фонда капитального ремонта, размере взноса на капремонт, в случае если он превышает установленный в регионе минимум. Кроме того на собрании собственники вправе принимать решение о том, кто будет открывать спецсчет для сбора средств на капремонт и заключать договор банковского вклада (депозита) для открытия данного счета.

Хочу обратить внимание читателей, что предложения по размеру взносов и расходованию средств принимаются только в том случае, если за них проголосовало более двух третьих собственников помещений. Что касается выбора способа формирования фонда капремонта, то он должен быть согласован с половиной и больше владельцев квартир. Вместо собственника принять участие в собрании может и его доверенное лицо. Но в этом случае оно должно обладать нотариально заверенной доверенностью. Или доверенностью, оформленной согласно нормам пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса России.

Меняется порядок оплаты коммунальных услуг. В обновленной редакции статьи 154 «Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги» и статьи 156 «Размер платы за жилое помещение» из текста исключена тепловая энергия. Счет за потребленные гигакалории будет приходить отдельно.

Взносы на капремонт будут осуществляться, как и прежде. А вот для неплательщиков теперь предусмотрены новые правила. Собственникам помещений в многоквартирном доме, несвоевременно или не полностью уплатившим взносы, будут насчитывать пеню не с первого дня просрочки, а с 31-го числа месяца. Размер самого штрафа не изменился и по-прежнему составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты.

При этом Фонд капитального ремонта будет пополняться не только от взносов и пени, но и от доходов, полученных при размещении средств, от кредитных и других средств, привлеченных собственниками помещений многоквартирного дома для проведения ремонта. Кроме того вводится новый способ аккумулирования собираемых взносов – на специальном депозите.

В связи со вступившими в силу поправками региональным властям также придется пересматривать и дополнять свои программы капремонта общего имущества в многоэтажках. Например, необходимо разработать краткосрочные планы реализации программ. Они должны быть основаны на следующих принципах. Во-первых, на капремонт должны направляться остатки средств фонда, не использованных в прошлом году, с учетом прогнозируемого объема поступлений в текущем году. Во-вторых, сами планы следует корректировать, исходя из фактического уровня собираемости платежей.

Изменился порядок назначения руководителя регионального оператора – организации, обеспечивающей проведение кап-ремонта. Например, на должность руководителя регионального оператора не сможет претендовать гражданин, который проходит стационарное лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании, имеющий хроническое психическое заболевание. Также доступ закрыт гражданам с неснятой или непогашенной судимостью и тем, у которых есть неисполненное наказание за административное правонарушение в виде дисквалификации. Кроме того эту должность не вправе занимать депутат любого уровня.

Руководитель регионального оператора должен будет, как и раньше, проходить конкурсный отбор. Содержание квалификационного экзамена, порядок его проведения и определения его результатов позже утвердит Минстрой России. Причем пересдавать экзамен на соответствие квалификационным требованиям руководителю придется не реже одного раза в три года с момента назначения.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160930/kapremont_zhilya_stanet_bolee_prozrachnym_96902.html