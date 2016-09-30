20-летний пятигорчанин ограбил женщину в подъезде ее дома

В подъезде многоквартирного жилого дома Пятигорска на местную жительницу напали. Неизвестный вырвал из рук женщины кошелек и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию, описав приметы нападавшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний пятигорчанин.

Молодого человека задержали, он дал признательные показания. В настоящее время следствием установлена причастность задержанного к двум фактам грабежей. Кроме того, устанавливаются факты соучастия подозреваемого в аналогичных преступлениях на территории края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20160930/20letniy_pyatigorchanin_ograbil_zhenschinu_v_podezde_ee_doma_96929.html