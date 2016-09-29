В Ставрополе пройдет конкурс профессионального мастерства среди инвалидов
В ноябре на Ставрополье пройдет региональный конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках международного движения «Абилимпикс». Участников будут оценивать по четырем номинациям: ландшафтный дизайн, портной, системный администратор, резчик по дереву.
Как стало известно, в конкурсе примут участие 24 человека – это учащиеся и выпускники учреждений профессионального образования края в возрасте от 18 лет. В итоге будет сформирована команда для участия в Национальном чемпионате, который пройдет в Москве.