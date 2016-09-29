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29 сентября 2016 г.

В Ставрополе пройдет конкурс профессионального мастерства среди инвалидов

В ноябре на Ставрополье пройдет региональный конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках международного движения «Абилимпикс». Участников будут оценивать  по четырем номинациям: ландшафтный дизайн, портной, системный администратор, резчик по дереву.

Как стало известно, в конкурсе примут участие 24 человека  – это учащиеся и выпускники учреждений профессионального образования края в возрасте от 18 лет. В итоге будет сформирована команда для участия в Национальном чемпионате, который пройдет в Москве.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160929/v_stavropole_proydet_konkurs_professionalnogo_masterstva_sredi_i_96880.html
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