В Ставрополе пройдет конкурс профессионального мастерства среди инвалидов

В ноябре на Ставрополье пройдет региональный конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках международного движения «Абилимпикс». Участников будут оценивать по четырем номинациям: ландшафтный дизайн, портной, системный администратор, резчик по дереву.

Как стало известно, в конкурсе примут участие 24 человека – это учащиеся и выпускники учреждений профессионального образования края в возрасте от 18 лет. В итоге будет сформирована команда для участия в Национальном чемпионате, который пройдет в Москве.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160929/v_stavropole_proydet_konkurs_professionalnogo_masterstva_sredi_i_96880.html