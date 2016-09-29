Урожайность винограда на Ставрополье вдвое превысила прошлогоднюю

Виноградари Ставрополья уже собрали 20 тысяч тонн столового и технического сортов винограда. В этом сезоне темпы уборки, урожайность и валовой сбор в два раза превышают аналогичные показатели прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. В прошлом году урожай составил всего 21 тысячу тонн. Повлияли ранние морозы в октябре. В сборе винограда участвуют 27 хозяйств двенадцати районов края. По урожайности и валовому сбору технических сортов винограда лидируют Буденновский, Левокумский и Петровский районы. Передовиком по площадям и валовому сбору столовых сортов винограда является крестьянско-фермерское хозяйство Ахмедхана Ахмедханова, которое находится в Петровском районе. На прилавки торговых сетей России он уже отправил более 400 тонн винограда .

http://www.stapravda.ru/20160929/urozhaynost_vinograda_na_stavropole_vdvoe_prevysila_proshlogodny_96892.html