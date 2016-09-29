Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
29 сентября 2016 г.

Урожайность винограда на Ставрополье вдвое превысила прошлогоднюю

Виноградари Ставрополья уже собрали 20 тысяч тонн столового и технического сортов винограда. В этом сезоне темпы уборки, урожайность и валовой сбор в два раза превышают аналогичные показатели прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. В прошлом году урожай составил всего 21 тысячу тонн. Повлияли ранние морозы в октябре. В сборе винограда участвуют 27 хозяйств двенадцати районов края. По урожайности и валовому сбору технических сортов винограда лидируют Буденновский, Левокумский и Петровский районы. Передовиком по площадям и валовому сбору столовых сортов винограда является крестьянско-фермерское хозяйство Ахмедхана Ахмедханова, которое находится в Петровском районе. На прилавки торговых сетей России он уже отправил более 400 тонн винограда .

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160929/urozhaynost_vinograda_na_stavropole_vdvoe_prevysila_proshlogodny_96892.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Сельское хозяйство
Урожайность винограда на Ставрополье вдвое превысила прошлогоднюю
«ЕвроХим» откроет на Ставрополье агрохимический исследовательский центр
Выездной прием провел министр сельского хозяйства в Александровском
На Ставрополье прошло заседание краевой комиссии по АЧС
Развитие лекарственного растениеводства обсудили в минсельхозе Ставрополья
Ставропольский край
Кому на Ставрополье сделают бесплатно прививки против гриппа
Будущие защитники Отечества показали свою удаль на молодежных казачьих играх
Ставропольцы приняли участие в работе Всероссийского съезда региональных операторов капремонта
Ставропольский край утвердил схему обращения с отходами в числе первых в России
Привлекательный образ Ставрополья оценили на выставке «Отдых/Leisure-2016»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!