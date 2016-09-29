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29 сентября 2016 г.

Ставропольский Литературный журнал «Южная звезда»

Литературный журнал «Южная звезда»

В краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась встреча, посвященная знаменательной дате литературного журнала «Южная звезда»: ставропольскому изданию с всероссийской известностью исполнилось 15 лет. Его создатели стараются продолжать традиции лучших отечественных литературно-художественных журналов, публикуя современную поэзию, прозу, мемуаристику. При этом география «Южной звезды» весьма обширна: под своей обложкой журнал объединяет авторов не только Ставрополья, но и других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, здесь представлены все материки, кроме пока что Африки.

Первый номер увидел свет в 2001 году. Издавалось по четыре выпуска в год, и недавно из печати вышла уже пятьдесят восьмая книжка. «Южная звезда», как говорит ее главный редактор, известный прозаик, член Союза писателей России Виктор Кустов, всегда следовала и следует принципу «непредвзято, без пиара и всяческих толкований истинных и лжеавторитетов отразить и время, и литературный процесс». Именно поэтому в журнале публикуются достойные внимания истинных ценителей литературы произведения. Свои литературные работы в журнале представили уже более 500 авторов. На юбилейную встречу и подведение итогов творческой деятельности в библиотеке собрались авторы, проживающие в нашем крае, прозвучали видеообращения от литераторов из Калининграда, Великих Лук, Красноярского края и даже Китая. Без сомнения, «Южная звезда», несмотря на свой юный возраст, состоялась как солидный журнал для поклонников качественной литературы. Это дает основание надеяться, что издание и в дальнейшем будет заметно «светить» на литературном небосклоне Ставрополья и не сойдет с выбранной орбиты.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160929/stavropolskiy_literaturnyy_zhurnal_yuzhnaya_zvezda_96898.html
Фотография к статье Ставропольский Литературный журнал «Южная звезда»
Литературный журнал «Южная звезда»
Литературный журнал «Южная звезда»
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