Специалисты пенсионного фонда проводят День грамотности для молодежи

Единый день пенсионной грамотности пройдет 29 сентября по всей России, в том числе и в нашем крае. Его мероприятия охватит молодую аудиторию. Школьники, учащиеся средних специальных и высших образовательных учреждений упобывают с экскурсией в структурных подразделениях ПФР, им расскажут о пенсионном законодательстве, об будущих пенсионных правах и способах увеличения пенсии. Специально для организации учебного курса ПФР выпустил обновленное издание учебника «Все о пенсии: для учебы и жизни».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160929/spetsialisty_pensionnogo_fonda_provodyat_den_gramotnosti_dlya_mo_96889.html