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29 сентября 2016 г.

Специалисты пенсионного фонда проводят День грамотности для молодежи

Единый день пенсионной грамотности пройдет 29 сентября по всей России, в том числе и в нашем крае. Его мероприятия охватит молодую аудиторию. Школьники, учащиеся средних специальных и высших образовательных учреждений упобывают с экскурсией в структурных подразделениях ПФР,  им расскажут о пенсионном законодательстве, об будущих пенсионных правах и способах увеличения пенсии. Специально для организации учебного курса ПФР выпустил обновленное издание учебника «Все о пенсии: для учебы и жизни».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160929/spetsialisty_pensionnogo_fonda_provodyat_den_gramotnosti_dlya_mo_96889.html
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