С начала 2016 года Ставропольский филиал Россельхозбанка выдал более полутора тысяч кредитов на потребительские цели

На 1 сентября 2016 года Ставропольский филиал Россельхозбанка предоставил населению края свыше 1,5 тысяч потребительских кредитов, что более чем в 2 раза больше данного показателя за аналогичный период прошлого года.

«Положительная динамика обусловлена совершенствованием качества сервиса и планомерным улучшением условий розничного кредитования, а также постоянной работой над расширением банковских услуг в соответствии с потребностями населения, в том числе и в сфере потребительского кредитования. Так, с текущего месяца в Банке действует новое специальное предложение для садоводов и дачников по ставке от 7,15%», – отметил директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Новый продукт Банка «Потребительский без обеспечения для членов Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России»» обладает всеми преимуществами потребительского кредита, выдается в сумме до 1,5 млн рублей и может быть использован как на цели приобретения товаров и услуг у компаний-партнеров Банка, так и на любые цели. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте АО «Россельхозбанк» по ссылке: http://www.rshb.ru/natural/loans/consumer_souz/.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160929/s_nachala_2016_goda_stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_vydal_b_96903.html