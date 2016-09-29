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29 сентября 2016 г.

«Ростелеком» и Nickelodeon организовали детский праздник в Ростове

ПАО «Ростелеком»

На прошедшей неделе в Ростовском парке им. Н. Островского состоялся интерактивный детский праздник «День, когда пора играть». Его организаторами выступили «Ростелеком» и телеканал Nickelodeon, приостановивший вещание на время праздника. Благодаря этому тысячи детей приняли участие в активных играх на свежем воздухе, познакомились с азами боевого искусства Ниндзюцу, которым в совершенстве владеют Черепашки-ниндзя. Юные принцессы посетили настоящий салон красоты и встретились с героями мультсериалов. Не скучали в этот день и родители, которым «Ростелеком» предложил комфортный отдых в лаундж-зоне и демонстрацию новых услуг «Интерактивного ТВ».

«Ростелеком» и Nickelodeon организуют детский праздник уже на протяжении четырёх лет. При этом каждый раз юных гостей ожидает новая развлекательная программа. В этом году посетителей парка им. Островского ждали увлекательные игры с ведущим, сбор пазлов на скорость, необычный тир и состязания по мега-волейболу.

Также «Ростелеком» подготовил для гостей ряд тематических шатров. В одном из них расположился детский салон красоты, где юные модницы могли сделать праздничные временные тату, маникюр и причёски. А в другом шатре сотрудники «Ростелекома» организовал лаунж-зону для отдыха детей и их родителей. Здесь на большой плазменной панели можно было увидеть передачи «Интерактивного ТВ», узнать о новых услугах «Ростелекома» и зарядить мобильные телефоны после многочасовых фотосессий. Ведь праздник в ростовском парке длился 6 часов.

За это время дети успели освоить батут, потренироваться в раскрашивании и вырезании из картона героев любимых мультфильмов.

Алена Экономиди, пресс-секретарь Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Судя по отзывам гостей праздника, они ещё раз убедились в том, что поступили правильно, выбрав «Ростелеком» провайдером интернета и «Интерактивного ТВ». Родители могут выбрать любой пакет услуг «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома», и Nickelodeon будет доступен во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ». В его эфире круглосуточно можно встретить любимых анимационных и киногероев. За исключением времени праздников на свежем воздухе, когда на несколько часов Nickelodeon прекращает вещание, чтобы пригласить детей и их родителей отдохнуть в парке вместе с «Ростелекомом».

http://www.stapravda.ru/20160929/rostelekom_i_nickelodeon_organizovali_detskiy_prazdnik_v_rostove_96893.html
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