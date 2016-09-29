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29 сентября 2016 г.

Презентации региональных СМИ проходят на фестивале журналистов «Вся Россия 2016»

Ставропольский край представил очень современную, яркую экспозицию

На XX фестивале журналистов «Вся Россия 2016» в режиме нон-стоп проходят презентации региональных СМИ. На выставочной площадке выступили и журналисты Ставрополья. «Ставропольский край представил очень современную, яркую экспозицию» – такую оценку  мы получили  в официальном дневнике фестиваля, который публикуется на сайте Союза журналистов России. 

«Это очень важно и здорово,  -    говорит  куратор выставки секретарь СЖР Роман Серебряный, – когда   региональные СМИ могут показать свои проекты, рассказать как работают СМИ в их регионах. Презентации на площадках проводят гости самого высокого уровня, даже вице-губернаторы.

Это как раз наш случай.  Ставрополье представляла  заместитель председателя правительства края –  руководитель аппарата ПСК  член союза журналистов Ольга Прудникова. Она рассказала о концепции  понимания и развития региональной информационной среды, не скрывая, что потенциал позитивного и узнаваемого бренда Ставропольского края  пока значительно выше его фактической реализации. Охарактеризовала СМИ Ставрополья, методы и подходы к распространению оперативной информации, назвала ближайшие цели краевых властей в информационной политики, среди которых  основным станет формирование собственного эксклюзивного контента.           

      Экспозиция Ставропольского края, без преувеличения, стала одним из самых посещаемых мест выставочной площадки. она привлекает гармоничным сочетанием истории и самых передовых технологий. Гости презентации,осмотрев её, пришли к выводу, что ставропольская экспозиция  - одна из лучших. А потом угощали гостей произведённой  в крае продукцией. Понравилось. И милым завершением праздника стали подарки гостям – кулёчки со ставропольской пшеницей.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160929/prezentatsii_regionalnykh_smi_prokhodyat_na_festivale_zhurnalist_96901.html
Фотография к статье Презентации региональных СМИ проходят на фестивале журналистов «Вся Россия 2016»
Ставропольский край представил очень современную, яркую экспозицию
Ставропольский край представил очень современную, яркую экспозицию
Фото пресс-центра фестиваля
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