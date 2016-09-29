Презентации региональных СМИ проходят на фестивале журналистов «Вся Россия 2016»

На XX фестивале журналистов «Вся Россия 2016» в режиме нон-стоп проходят презентации региональных СМИ. На выставочной площадке выступили и журналисты Ставрополья. «Ставропольский край представил очень современную, яркую экспозицию» – такую оценку мы получили в официальном дневнике фестиваля, который публикуется на сайте Союза журналистов России.

– «Это очень важно и здорово, - говорит куратор выставки секретарь СЖР Роман Серебряный, – когда региональные СМИ могут показать свои проекты, рассказать как работают СМИ в их регионах. Презентации на площадках проводят гости самого высокого уровня, даже вице-губернаторы.

Это как раз наш случай. Ставрополье представляла заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата ПСК член союза журналистов Ольга Прудникова. Она рассказала о концепции понимания и развития региональной информационной среды, не скрывая, что потенциал позитивного и узнаваемого бренда Ставропольского края пока значительно выше его фактической реализации. Охарактеризовала СМИ Ставрополья, методы и подходы к распространению оперативной информации, назвала ближайшие цели краевых властей в информационной политики, среди которых основным станет формирование собственного эксклюзивного контента.

Экспозиция Ставропольского края, без преувеличения, стала одним из самых посещаемых мест выставочной площадки. она привлекает гармоничным сочетанием истории и самых передовых технологий. Гости презентации,осмотрев её, пришли к выводу, что ставропольская экспозиция - одна из лучших. А потом угощали гостей произведённой в крае продукцией. Понравилось. И милым завершением праздника стали подарки гостям – кулёчки со ставропольской пшеницей.

http://www.stapravda.ru/20160929/prezentatsii_regionalnykh_smi_prokhodyat_na_festivale_zhurnalist_96901.html