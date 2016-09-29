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29 сентября 2016 г.

Перспективы развития торговли СКФО обсудили в Ставрополе

В Ставрополе прошло заседание межрегионального «круглого стола» на тему: «От поля до прилавка: торговые сети и сбыт. Строительство агрологистических центров. Развитие инфраструктуры». Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в нем приняли участие представители федеральных и региональных сетевых компаний, а также производители, индивидуальные предприниматели. На мероприятии рассматривались вопросы создания сбытовой сети, строительства оптово-распределительных центров, плодоовощехранилищ, холодильных центров на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, принятия инновационных решений по строительству инфраструктурных объектов по переработке, перевалке, хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции, а также о роли современной торговой сети в реализации сельскохозяйственной продукции.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160929/perspektivy_razvitiya_torgovli_skfo_obsudili_v_stavropole_96897.html
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