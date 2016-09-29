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29 сентября 2016 г.

Операция «Трактор» продлится на Ставрополье до конца октября

На Ставрополье стартовала операция «Трактор», которая завершится в конце октября. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, цель акции – обеспечение безопасности движения, охраны труда и окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним. Операция будет проходить при непосредственном участии сотрудников Управления ГИБДД МВД России по Ставропольскому краю. Контрольные функции возложены на сотрудников Гостехнадзора, которые проверят владельцев на наличие у них государственного регистрационного знака, свидетельства о регистрации, свидетельства о прохождении техосмотра, а у лиц, управляющих машинами, удостоверений тракториста-машиниста и разрешающей отметки на право управления машинами данных категорий.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160929/operatsiya_traktor_prodlitsya_na_stavropole_do_kontsa_oktyabrya_96896.html
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