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29 сентября 2016 г.

Краевой конкурс чтецов стихов Валентины Слядневой пройдет в Ставрополе

2 октября в Ставрополе пройдет краевой конкурс чтецов по произведениям Валентины Ивановны Слядневой.  К участию приглашены школьники в возрасте от 7 до 17 лет из разных территорий края. По условиям, для художественного чтения нужно выбрать одно из стихотворных или отрывков из прозаических произведений автора. Оценивать выступления юных конкурсантов будет профессиональное жюри - деятели культуры, актеры, режиссеры.

Конкурс приурочен ко дню памяти В. Слядневой. Известный российский поэт Валентина Ивановна Сляднева родилась на Ставрополье, где жила и прославляла стихами и песнями наш любимый город и край. Она трепетно относилась к поэтическому слову, умела передать в нем сокровенные мысли и переживания в поэзии и прозе. Ее произведения – это радостное восприятие мира, удивление перед его красотой и многообразием, вера в лучшее, гордость за свой народ и его историю.

Конкурс пройдет в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.И.Слядневой по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 15.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160929/kraevoy_konkurs_chtetsov_stikhov_valentiny_slyadnevoy_proydet_v__96887.html
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