Кому на Ставрополье сделают бесплатно прививки против гриппа

На Ставрополье полным ходом идет предсезонная иммунизация населения против гриппа, которую планируют завершить 1-го ноября. Ей подлежат так называемые группы риска: дети с шести месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспортной и коммунальной сферы, беременные женщины, люди старше 60 лет, призывники. В указанные категории включены также лица с хроническими заболеваниями, в том числе, с заболеваниями легких, сердца и сосудов, метаболическими нарушениями и ожирением. Иммунизация указанных групп риска проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства, работы и учебы. Всего прививками будут обеспечены более 860 тысяч человек.

Жители края, не входящие в эти группы, могут привиться за счет собственных средств, пояснили в министерстве здравоохранения СК.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160929/komu_na_stavropole_sdelayut_besplatno_privivki_protiv_grippa_96885.html