Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
29 сентября 2016 г.

Кому на Ставрополье сделают бесплатно прививки против гриппа

На Ставрополье полным ходом идет предсезонная иммунизация населения против гриппа, которую планируют завершить 1-го ноября. Ей подлежат так называемые группы риска: дети с шести месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспортной и коммунальной сферы, беременные женщины, люди старше 60 лет, призывники. В указанные категории включены также лица с хроническими заболеваниями, в том числе, с заболеваниями легких, сердца и сосудов, метаболическими нарушениями и ожирением. Иммунизация указанных групп риска проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства, работы и учебы. Всего прививками будут обеспечены более 860 тысяч человек.

Жители края, не входящие в эти группы, могут привиться за счет собственных средств, пояснили в министерстве здравоохранения СК.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160929/komu_na_stavropole_sdelayut_besplatno_privivki_protiv_grippa_96885.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Здоровье
Кому на Ставрополье сделают бесплатно прививки против гриппа
Обеспечение инвалидов средствами реабилитации обсудили на Ставрополье
День борьбы с бешенством отметят на Ставрополье
Ставропольский край готовится к сезону гриппа
ВТБ профинансировал возведение в Ставрополе центра по диагностике онкологических заболеваний
Ставропольский край
Урожайность винограда на Ставрополье вдвое превысила прошлогоднюю
Будущие защитники Отечества показали свою удаль на молодежных казачьих играх
Ставропольцы приняли участие в работе Всероссийского съезда региональных операторов капремонта
Ставропольский край утвердил схему обращения с отходами в числе первых в России
Привлекательный образ Ставрополья оценили на выставке «Отдых/Leisure-2016»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!