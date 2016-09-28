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28 сентября 2016 г.
В Долине очарования / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

Юные кисловодчане освоили азы туризма в Долине очарования

В канун Всемирного дня туризма в окрестностях Кисловодска, в Долине очарования, прошел традиционный туристический слет. Более 60 курсантов учреждения дополнительного образования «ЦЕНТУР», а также учащиеся кисловодских школ № 7 и 4 провели несколько дней в полевых условиях, обучаясь азам туристской жизни, командной выручке. В программу турслета вошли соревнования по спортивному ориентированию, преодолению полосы препятствий, выполнению комплекса по начальной военной подготовке.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20160928/yunye_kislovodchane_osvoili_azy_turizma_v_doline_ocharovaniya_96824.html
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