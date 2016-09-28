Выставка ставропольских художников «Вера. Родина. Любовь» открыта в галерее «Паршин»

О высоком – без патетики / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

Хотя выставка, открывшаяся в художественной галерее «Паршин» в Ставрополе, в своем названии несет выраженное высокопатриотическое начало – «Вера. Родина. Любовь», вся ее атмосфера буквально пронизана таким задушевным человеческим теплом, столько в ней искренности и вдохновения, что становится понятно: о высоких порывах души можно и даже нужно говорить без какой бы то ни было напыщенной патетики, без громких фраз, без фанфар...

Экспозиция органично вписалась в общий настрой проходившего недавно в нашем крае VII Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь». Собственно, ставропольские художники выступили соавторами организаторов форума, взяв на себя важную часть его единой многогранной программы – художественную. И достойно справились с точно угаданной магистральной линией «Золотого Витязя»: собирание и отражение всего лучшего, что есть в нашей культуре.

Как справедливо сказал на открытии выставки президент «Золотого Витязя» народный артист России Николай Бурляев, увиденное в галерее стало еще одним ярким подтверждением истинной высоты российского искусства. Он вручил дипломы форума председателю правления краевой организации Союза художников России Сергею Паршину, его коллегам, известным ставропольским мастерам – ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Шегедину, Ирине Плетневой, Владимиру Грибачеву, Василию Полякову, Алле Чемсо. Прекрасным событием назвала выставку «Вера. Родина. Любовь» заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина, подчеркнув, что представленное художниками края красноречивее любых слов демонстрирует непровинциальность ставропольской культуры, ее активное творческое развитие. Недаром Ставрополье по праву считается средоточием многих замечательных талантов, местом процветания лучших традиций отечественного искусства.

В залах галереи действительно есть на что посмотреть, чем залюбоваться, над чем задуматься. Проникновенный лиризм – так можно обозначить атмосферу выставки, в которую вошли работы самых разных авторов, жанров, творческих приемов и стилей. Но при этом никакого ощущения разнобоя, «разношерстности», случайности – наоборот, поразительное совпадение, родство душ. Буквально у каждой работы хочется остановиться, глубже всмотреться в смыслы линий и гармонию красок. Тут сами названия работ порой уже задают зрителю нужный настрой, делая это отнюдь не навязчиво, деликатно и вместе с тем очень убедительно: «Под серебряной луной», «Поздняя осень в Софийской долине», «Подсолнухи», «Аллея», «Вечер. Зонтики»... Непритязательность сюжетов словно подчеркивает все ту же мысль: Родина, вера и любовь – во всем, что окружает человека, надо лишь самому человеку об этом не забывать никогда. Неожиданными взглядами на известные вещи удивили многие авторы. Например, без преувеличения выдающийся наш график Евгений Синчинов – своей небольшой литературной серией, соединившей трех великих поэтов России – Пушкина, Лермонтова и Высоцкого. А как проста с виду и вместе с тем пронзительно-волнующа героиня Василия Полякова с полотна «Весна 1945»: девушка в военной форме со скрипкой в руках, уже живущая всем сердцем в послевоенном, мирном, но ее готовая вот-вот зазвучать скрипка, кажется, полна печально-скорбных мелодий утрат и боли... Добрую улыбку обязательно вызовет у каждого юмористически выстроенная серия «Золотой век» Владимира Грибачева. Теплом и любовью веет от этюдов Ивана Скоробогатова, батиков Анастасии Поповой, натюрмортов Елены Серовой, пейзажей Сергея Паршина, Льва Алмосова, Юрия Смотрова, Евгения Кузнецова, Валерии Орловой, от не поддающихся строгим жанровым определениям зарисовок ни на кого не похожей Александры Тарасовой... Впрочем, здесь ни один мастер не похож на другого, потому он и мастер!

Пожалуй, эту выставку можно было бы назвать в каком-то смысле показательной, если бы не казенно-бюрократический привкус этого слова. Но ведь она в самом деле по-хорошему показательна! Своим высочайшим уровнем и духовной наполненности, и профессионализма, и выверенности мысли. Именно среди таких картин должны вырастать юные души, постигающие понятия Родины, веры, любви, долга, чести, красоты.

http://www.stapravda.ru/20160928/vystavka_stavropolskikh_khudozhnikov_vera_rodina_lyubov_otkryta__96839.html