Выездной прием провел министр сельского хозяйства в Александровском

Выездной прием министра / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников провел выездной прием в Александровском районе.

В числе вопросов, с которыми местные жители обратились к нему, выплата субсидии молодому специалисту, нуждающемуся в улучшении жилищных условий. В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году он может рассчитывать на определенную государственную помощь, заверил Владимир Ситников. Другие темы встречи – возможное открытие бизнеса по производству винограда. Специалисты минсельхоза пообещали оказать всестороннюю поддержку начинающему виноградарю. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе приема также поднимались темы оформления и распоряжения земельными участками, которые находятся в коллективно-долевой собственности.

http://www.stapravda.ru/20160928/vyezdnoy_priem_provel_ministr_selskogo_khozyaystva_v_aleksandrov_96863.html