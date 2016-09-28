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28 сентября 2016 г.

Впервые в Ставрополе провели соревнования по ездовому спорту с собаками

Впервые в Ставрополе при поддержке администрации краевого центра и группы «Ездовые собаки Ставропольского края» прошли соревнования по драйленду (ездовому спорту).

Лучшую пару, состоящую из человека и его четвероного друга, определяли по двум дисциплинам: байкджоринг (собачья упряжка запрягается в велосипед) и каникросс (животное тянет за собой бегущего спортсмена). Более 30 таких пар из Ставрополя, Краснодара, Майкопа, Ростова-на-Дону боролись за победу. Отрадно, что все участники успешно преодолели дистанцию.

В итоге, ставропольские спортсмены заняли шесть призовых мест. Победители были награждены медалями и грамотами, а их четвероногие напарники – собачьими лакомствами, сообщают в пресс-службе администрации Ставрополя.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160928/vpervye_v_stavropole_proveli_sorevnovaniya_po_ezdovomu_sportu_s__96859.html
Фотография к статье Впервые в Ставрополе провели соревнования по ездовому спорту с собаками
Соревнования по драйленду (ездовому спорту с собаками). Дисциплина – байкджоринг.
Соревнования по драйленду (ездовому спорту с собаками). Дисциплина – байкджоринг.
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