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28 сентября 2016 г.

В правительстве Ставропольского края чествовали машиностроителей

Заместитель председателя правительства края Роман Петрашов и министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко поздравили с профессиональным праздником работников машиностроительной отрасли.

Роман Петрашов передал слова поздравления от губернатора Владимира Владимирова и вручил заслуженные награды лучшим представителям отрасли.

Медали «За доблестный труд» III степени получили представители заводов «Станкотерм» (Пятигорск), «Волна» (Изобильный) и Буденновского машиностроительного завода. Роман Петрашов также вручил работникам различных предприятий 11 почетных грамот губернатора.

«Машиностроительная отрасль по объёмам производства занимает третье место среди отраслей обрабатывающей промышленности – сразу после химии и пищевого производств. За последние четыре года машиностроители прибавили 50 процентов к объему отгруженной продукции, ваши предприятия активно перевооружаются. Вы действительно наша гордость, вами гордится весь край», – подчеркнул Виталий Хоценко.

Он вручил почетные грамоты министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополья 14 труженикам машиностроительного комплекса.

Л. НИКОЛАЕВА , При содействии пресс-службы министерства энергетики, промышленности и связи СК
http://www.stapravda.ru/20160928/v_pravitelstve_stavropolskogo_kraya_chestvovali_mashinostroitele_96871.html
Фотография к статье В правительстве Ставропольского края чествовали машиностроителей
В правительстве Ставропольского края чествовали машиностроителей
В правительстве Ставропольского края чествовали машиностроителей
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В правительстве Ставропольского края чествовали машиностроителей
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