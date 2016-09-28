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28 сентября 2016 г.

В «Гармонии» снова пройдёт ярмарка сельхозпродукции «Осень-2016»

В жилом районе «Гармония» близ Ставрополя 1 октября снова состоится ярмарка «Осень 2016», в рамках которой местные сельхозпроизводители представят натуральную продукцию со своих фермерских хозяйств по доступным ценам. В прошлый раз, 10 сентября, подобная ярмарка пользовалась успехом жителей и гостей района. Представленная продукция была распродана в первые два часа, поэтому в этот раз производители со всего Ставропольского края обещают увеличить объёмы и ассортимент товаров.

Ярмарка пройдёт на площадке для массовых мероприятий на улице Ишкова между домами №91 и №93 с 8 утра до 14 часов.

Организатором ярмарки, как и в прошлый раз, выступает Строительная группа «Третий Рим», являющаяся застройщиком «Гармонии». Строительной группой регулярно проводятся мероприятия в жилом районе: «Парад невест», футбол, шахматные турниры. Активно возводятся значимые объекты инфраструктуры. Уже ведётся строительство детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса и храма Святого великомученика Артемия.

Посещение ярмарки можно успешно совместить с экскурсией по жилому району «Гармония». Помогут в этом менеджеры отдела продаж, которые подробно расскажут обо всех новинках и проведут по объектам недвижимости. При необходимости узнать что-либо об ипотечном кредитовании и других продуктах можно обратиться к представителям банков-партнёров Строительной группы «Третий Рим», которые будут работать на территории ярмарки.

http://www.stapravda.ru/20160928/v_garmonii_snova_proydet_yarmarka_selkhozproduktsii_osen2016_96875.html
Фотография к статье В «Гармонии» снова пройдёт ярмарка сельхозпродукции «Осень-2016»
В «Гармонии» снова пройдёт ярмарка сельхозпродукции «Осень-2016»
В «Гармонии» снова пройдёт ярмарка сельхозпродукции «Осень-2016»
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В «Гармонии» снова пройдёт ярмарка сельхозпродукции «Осень-2016»
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