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28 сентября 2016 г.

Уникальный фотоальбом «45 Чудес Ставрополья» презентуют в галерее «Паршин»

Фотоальбом «45 чудес Ставрополья»

28 сентября в 17 часов в Ставрополе в арт-галерее «Паршин» пройдет презентация фотоальбома «45 Чудес Ставрополья». Уникальное и единственное в своем роде издание рассказывает о красотах и особенностях региона, сочетает в себе фотоальбом, занимательную энциклопедию и путеводитель. Книга снабжена GPS-координатами, с помощью которых легко найти и посетить все представленные чудеса. Как отмечают авторы проекта, она создана для всех тех, кто интересуется краеведением, неравнодушен к истории, памятникам архитектуры, а также любит открывать для себя новое в путешествиях. Фолиант иллюстрирован работами известных фотохудожников, двое из них – Эдуард Корниенко и Дмитрий Степанов - фотографы «Ставропольской правды» . 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160928/unikalnyy_fotoalbom_45_chudes_stavropolya_prezentuyut_v_galeree__96876.html
Фотография к статье Уникальный фотоальбом «45 Чудес Ставрополья» презентуют в галерее «Паршин»
Фотоальбом «45 чудес Ставрополья»
Фотоальбом «45 чудес Ставрополья»
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