Творческая осень продолжается! / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

В краевом правительстве прошел брифинг министра культуры Ставропольского края Татьяны Лихачевой, посвященный предстоящему традиционному фестивалю «Музыкальная осень Ставрополья» и ряду других ключевых событий культурной жизни региона, которые намечены до конца 2016 года. А культурная повестка и в самом деле очень насыщенная, разнообразная, интересная.

Прежде всего Т. Лихачева поблагодарила журналистов за активное освещение недавно прошедшего Дня Ставропольского края и VII Славянского форума искусств «Золотой Витязь». И сразу подчеркнула: творческая осень продолжается. Тысячи наших земляков ждут с нетерпением 1 октября – в Международный день музыки по многолетней традиции начнется 47-й фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья», пять дней которого, таким образом, дадут мощный старт новому творческому сезону наших профессиональных коллективов, в частности Ставропольской государственной краевой филармонии. В этом году «Музыкальная осень», как и «Золотой Витязь», пройдет при непосредственной поддержке губернатора края В. Владимирова и уже известной на Ставрополье благотворительной деятельностью компании ПАО «Лукойл». Чем отличается нынешний музыкальный фестиваль от предыдущих? Его программа привлечет многих, выразила уверенность Т. Лихачева, потому что мы продвигаемся вперед, каждый раз стараясь представить жителям Ставрополья новые проекты, новые коллективы. Открытие фестиваля знаменуется большим концертом знаменитого камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Этот коллектив нынче отмечает большой юбилей – 25-летие деятельности, в связи с чем проводит большой гастрольный тур по всей России. Организаторы «Музыкальной осени» заранее позаботились о том, чтобы приезд прославленных музыкантов в Ставрополь пришелся именно на открытие фестиваля, которое пройдет на сцене Дворца культуры и спорта. В программе концерта будут представлены произведения известных классиков Дворжака, Шуберта и, конечно, Чайковского. А далее фестиваль продолжат несколько разноплановых (и это тоже прочная традиция «Осени») музыкальных направлений – народная музыка, джаз, классика. Поэтому на второй день гостем фестиваля будет «ЭССЕ-Квинтет» из Санкт-Петербурга – замечательный ансамбль русских народных инструментов, обладатель пяти Гран-при международных конкурсов. Молодые исполнители на двух аккордеонах, балалайке прима, домре и балалайке-контрабасе всюду вызывают необыкновенный отклик у публики. И наш ставропольский слушатель, достаточно искушенный и требовательный, также получит огромное удовольствие от этой встречи. Третий день фестиваля отдан джазу, имеющему множество преданных поклонников на Ставрополье. В зале краевой филармонии выступит звездный трубач России, солист клуба Игоря Бутмана, обаятельный и несомненно талантливый Вадим Эйленкриг, известный по участию во многих джаз-программах, а с ним приезжает еще и вокалистка Асет Самраилова, участница телепроекта «Голос», обладательница мощнейшего джазового вокала. Наверняка ставропольцев ждут необычные аранжировки В. Эйленкрига, делающего знакомые произведения удивительно новыми и оригинальными, от «Полета шмеля» до мелодий из кинофильма «Зимний вечер в Гаграх».

Затем наступит очередь классической музыки: солист Московской государственной филармонии, лауреат Международного конкурса им. П. Чайковского, блистательный пианист Алексей Набиуллин вместе с ведущим баритоном Государственного Большого театра России Константином Шушаковым и концертмейстером Артемом Гришаевым подарят нам немало приятных сюрпризов. «Крейслериана» и новеллы Шумана – уже одни эти названия говорят о многом для подготовленного слушателя. А завершится «Музыкальная осень» вновь на сцене ДКиС еще одной необыкновенной встречей – Московский музыкальный театр «Геликон-опера» представит оперетту и бал с сюрпризами «Летучая мышь», причем с собственными декорациями, хором и балетом, а изюминкой этого яркого спектакля обещает стать музыкальное сопровождение, которое взял на себя симфонический оркестр Ставропольской краевой филармонии. Вот такой творческий тандем!

В этом году, отметила Т. Лихачева, к программе «Музыкальной осени» присоединяется и Северо-Кавказская государственная филармония им. В. Сафонова (Кисловодск) с новым большим проектом «Академия «Русская Швейцария». Разумеется, внесут свой вклад концертные выступления Пятигорского театра оперетты, музыкальных школ и школ искусств, краевого училища искусств и краевого музыкального училища буквально по всей территории края. Не остались в стороне и библиотеки, подготовившие интересные выставки, посвященные музыкантам и музыке. Всего же за пять фестивальных дней по Ставрополью пройдет около 300 различных культурных акций.

Т. Лихачева рассказала также о новых творческих проектах сезона, подготовленных или еще только готовящихся коллективом Ставропольской краевой филармонии. Здесь и многообещающий цикл «Большая премьера», предусматривающий интересные программы, разрабатываемые нашим симфоническим оркестром вместе с известным дирижером, воспитанником Санкт-Петербургской консерватории Михаилом Леонтьевым, успевшим покорить ставропольскую публику под занавес прошлого филармонического сезона. Еще одна любопытная задумка филармонии – «Золотая маска» с визитом». В октябре при поддержке Министерства культуры России в Левокумском районе пройдет фестиваль некрасовской песни – «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-песенном фольклоре», а в пяти городах края – Ставрополе, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Невинномысске – даст бесплатные (!) концерты хор Валаамского монастыря. В Ставрополе 15 октября в рамках Лермонтовских дней откроется еще один форум «Золотой Витязь» – литературный, детали программы которого пока еще отрабатываются организаторами и будут опубликованы позднее. Одновременно стартует сезон в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова: еще одна необычная премьера – постановка москвича Юрия Еремина «Аккомпаниатор» (не пропустите!). В начале ноября нас ждет «Ночь искусств» с участием музеев, организаций киновидеопроката, филармоний и театров. А затем большую новую программу в честь своего 35-летия подарит землякам прославленный Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье», для нового репертуара уже сшиты новые великолепные костюмы. Наконец, в декабре еще одна дата – юбилей краевого Те-атра кукол, коллектив которого также готовит немало интересного. Словом, творческая осень, судя по всему, плавно перейдет в не менее творческую зиму на радость всем любителям настоящего искусства – музыкального, театрального, фольклорного, танцевального...

http://www.stapravda.ru/20160928/tvorcheskaya_osen_prodolzhaetsya_na_stavropole__kulturnye_aktsii_96849.html