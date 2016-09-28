Ставропольцы приняли участие в работе Всероссийского съезда региональных операторов капремонта

Делегация Ставропольского края приняла участие в работе III Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта, который прошел в Москве. Были рассмотрены приоритетные направления реализации региональных программ, изучены лучшие практики регионов. Участники также обсудили изменения в законодательстве в сфере регулирования деятельности операторов капремонта многоквартирных домов. Приятно, что Ставропольский край вошел в число лидеров по внедрению новой системы отбора подрядных организаций для проведения капремонта.

– Лучшие практики мы взяли на вооружение. Одним из таких заимствований станет опыт Московской области в синхронизации программ капремонта с текущим ремонтов подъездов и благоустройством придомовой территории. Это позволит комплексно подойти к проблеме реновации нашего многоквартирного жилфонда, – прокомментировал итоги поездки Р. Марченко.

Справочно: Новая система отбора подрядных организаций, привлекаемых для проведения капремонта, должна заработать с середины октября текущего года. Ее задача – сделать прозрачным порядок отбора организаций, которым предстоит выполнять работы по капремонту, исключить возможность допуска к работам недобросовестных компаний.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160928/stavropoltsy_prinyali_uchastie_v_rabote_vserossiyskogo_sezda_reg_96877.html