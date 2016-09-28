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28 сентября 2016 г.

Ставропольскому литературному журналу «Южная звезда» исполнилось 15 лет

Свое 15-летие отмечает ставропольский литературный журнал  «Южная звезда». Его первый номер вышел в 2001 году – с этого времени и по сей день издание следует традициям лучших литературно-художественных журналов, публикуя современную поэзию, прозу, мемуаристику авторов разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно выходит четыре выпуска журнала, в текущем году увидел свет его пятьдесят восьмой  выпуск. 

28 сентября, в день рождения «Южной звезды», его главного редактора и издателя В. Кустова поздравили коллеги из Калининграда, Великие Луки, Красноярского края и даже Китая. 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160928/stavropolskomu_literaturnomu_zhurnalu_yuzhnaya_zvezda_ispolnilos_96878.html
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