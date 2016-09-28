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28 сентября 2016 г.

Ставропольский край утвердил схему обращения с отходами в числе первых в России

Мусороперерабатывающий завод

Ставропольский край в числе первых субъектов РФ утвердил территориальную схему обращения с отходами. Реализовывать ее будут два региональных оператора. Как стало известно, предполагается создать 15 новых мусороперегрузочных станций с первичной обработкой отходов, два новых межмуниципальных зональных центра в Новоалександровском и Труновском районах, а также ввести в эксплуатацию строящиеся межмуниципальные зональные центры в Благодарненском, Буденовском и Советском районах.

Основной объем финансирования планируется привлечь за счет частных инвесторов, будут использованы и  механизмы государственно-частного партнерства, в том числе привлечение средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирования ЖКХ в объеме до 300 миллионов рублей.

– Утвержденная схема  согласована с экспертами Росприроднадзора и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, – прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Р. Марченко. – Принятие схемы призвано упорядочить деятельность всех участников рынка, задать законный вектор развитию бизнеса в этой сфере.

Следующими шагами по внедрению механизмов обращения с отходами должны стать проведение конкурсного отбора региональных операторов и определение нормативов образования твердых коммунальных отходов.

Схема размещена на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края www.mingkhsk.ru.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160928/stavropolskiy_kray_utverdil_skhemu_obrascheniya_s_otkhodami_v_ch_96879.html
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