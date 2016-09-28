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28 сентября 2016 г.

Ставропольский край и РТРС заключили соглашение о развитии телерадиовещания

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством края и РТРС в области развития телерадиовещания

В Москве губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и РТРС в области развития телерадиовещания.

Соглашение призвано содействовать достижению максимального охвата населения цифровым эфирным телевидением и развитию телекоммуникационной инфраструктуры Ставрополья.

На сегодняшний день в крае завершено строительство 34 из 67 станций вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-1 – так называемого первого мультиплекса. Охват населения региона его сигналом превысил 88%.

Построены 15 объектов вещания пакета РТРС-2 (второй мультиплекс). Технический охват вторым мультиплексом составляет 82% населения региона. Из них две трети обеспечивают объекты в Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске, Ставрополе. До конца года планируется достроить объект второго мультиплекса в Будённовске. Строительство 51 оставшегося элемента инфраструктуры второго мультиплекса РТРС завершит в 2017-2018 годах.

После выполнения общей инвестиционной программы по развитию станций вещания двух мультиплексов все 20 входящих в них федеральных телеканалов будут доступны в цифровом эфирном качестве (изображение высокой чёткости и соответствие другим современным стандартам медиа) практически на всей территории Ставрополья.

Соглашение позволит в рамках федеральных программ полномасштабно внедрить цифровое вещание на Ставрополье. В этом – новый шаг на пути продвижения современных технологий в жизнь нашего региона, повышение качества доступа людей к информации, – прокомментировал подписание Владимир Владимиров.

Во встрече также приняли участие министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко, заместитель генерального директора РТРС по управлению государственными программами и капитальному строительству Борис Теребиленко, директор филиала РТРС «Ставропольский КРТПЦ» Сергей Просветов.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20160928/stavropolskiy_kray_i_rtrs_zaklyuchili_soglashenie_o_razvitii_tel_96888.html
Фотография к статье Ставропольский край и РТРС заключили соглашение о развитии телерадиовещания
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством края и РТРС в области развития телерадиовещания
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей Романченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством края и РТРС в области развития телерадиовещания
Фото пресс-службы губернатора СК
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