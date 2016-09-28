Ставропольские производители представили продукцию на гастрономическом фестивале «Золотая осень»

В Москве открылся I Всероссийский гастрономический фестиваль «Золотая осень», в работе которого принимает участие и делегация Ставрополья.

Он организован Министерством сельского хозяйства РФ и правительством столицы. «Мы впервые проводим такой гастрономический фестиваль, чтобы продемонстрировать успехи агропромышленного комплекса России в импортозамещении», – отметил на торжественном открытии глава федерального аграрного ведомства Александр Ткачев. Москвичи и гости столицы смогут приобрести широчайший ассортимент отечественной мясной, рыбной и молочной продукции напрямую от производителя.

В Москве будет работать почти 50 площадок – стран-членов Таможенного союза из 37 российских регионов, в том числе и Ставропольского края. В столице уже открылась региональная ярмарка товаропроизводителей нашего края, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Более 20 отраслевых предприятий Ставрополья представили широкий ассортимент продукции: муку, крупы, макаронные изделия, рыбу, масло растительное, кондитерские изделия, овощи, мед, чай, специи, а также сувениры и трикотажные изделия. «Продукция крупных предприятий сейчас уже доступна в сетевых магазинах Москвы, товары более мелких производителей, фермерских хозяйств с успехом реализуются в рамках региональных ярмарок и ярмарок выходного дня, – отметила на торжественном открытии фестиваля вице-мэр столицы Наталья Сергунина. – И наша задача в том, чтобы все больше и больше регионов поставляли свою продукцию. Важно, чтобы на полках не просто одна позиция сменялась другой, более качественной, а выбор был все шире». Примечательно, что торговые места участникам гастрономических фестивалей в Москве, ярмарок выходного дня и региональных ярмарок предоставляется бесплатно.

Гастрономический фестиваль «Золотая осень» продолжит свою работу до 9 октября. Основные его разделы: «мясная и рыбная неделя», «сырные дни». В их рамках можно будет приобрести как традиционные и привычные мясные продукты, так и мраморную говядину «праймбиф», ягнятину, крольчатину, мясные деликатесы – ямальскую оленину, медвежатину, кабанятину и мясо косули. Обильно будет представлено мясо птицы: курица, индейка, цесарка и перепелка, разнообразные консервы и паштеты, а также продукты переработки: ветчина и колбасы. Известные повара, представители компаний-производителей проведут для посетителей фестиваля кулинарные мастер-классы с участием популярных актеров и ведущих. Кстати, Россия превысила порог Доктрины продовольственной безопасности по мясу. Доля отечественной мясной продукции в общем объеме ресурсов составляет 89 процентов (в Доктрине – 85). Уровень самообеспеченности по мясу птицы и свинины вырос в 1,5 раза. Кроме этого с начала года экспорт свинины увеличился в 5 раз, поставки мяса птицы выросли в 2,5 раза. Напомним, Ставрополье входит в пятерку ведущих регионов страны, обеспечивших максимальный мясной прирост производства по птицеводству.

* * *

Плавным тематическим продолжением гастрономического фестиваля станет 16-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень», которая начнет свою работу 5 октября. Делегация Ставрополья готовится к участию в ней. Главный аграрный форум страны по традиции дает возможность представителям сельского хозяйства и пищевой промышленности продемонстрировать лучшие образцы продукции, а также найти новые рынки сбыта внутри страны и за ее пределами. Ожидается, что он соберет более двух с половиной тысяч участников из России, ближнего и дальнего зарубежья. В разделе племенного животноводства примут участие тринадцать сельскохозяйственных специализированных предприятий края. Сейчас идет подготовка элитного поголовья к размещению на этой престижной площадке.

Кроме того, ставропольские ветеринары примут участие в российском отраслевом конкурсе, организатором которого выступает департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Управление ветеринарии Ставропольского края уже подало заявки и пакет необходимых документов для участия в четырех различных номинациях. Одним из ключевых событий агрофорума станет I Международный инвестиционный агропромышленный форум «Агропродовольственный рынок СНГ: интеграция, инвестиции, перспективы», где также запланировано присутствие представителей Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20160928/stavropolskie_proizvoditeli_predstavili_produktsiyu_na_gastronom_96868.html