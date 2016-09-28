Ставропольские призывники получат биометрические паспорта

Итоги весеннего призыва на воинскую службу и ход подготовки к осеннему обсудили в администрации Ставрополя. На сегодняшний день долг Родине готовятся отдать 1826 человек. С каждым годом престиж военной службы среди молодых ставропольцев растет, наши призывники отличаются высоким уровнем образования и здоровья. Как и прежде, осуществляется набор в научные роты, где самые талантливые выпускники технических вузов могут одновременно нести службу и заниматься научными исследованиями. Особым нововведением осеннего призыва стал биометрический паспорт, где указаны все данные о призывнике.

Подводя итог, глава администрации города Андрей Джатдоев отметил, что вот уже несколько лет подряд краевой центр на сто процентов выполняет план по призыву на военную службу и стабильно показывает высокий уровень подготовки новобранцев.

– Наши призывники должны быть сильными не только телом, но и духом. В Ставрополе воспитываются бойцы, способные защитить Родину. Два года подряд край занимает первое место в России по призыву и военно-патриотической работе. И в немалой степени это заслуга городского военкомата и наших ветеранов, – отметил А. Джатдоев.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160928/stavropolskie_prizyvniki_poluchat_biometricheskie_pasporta_96862.html