Соболезнование в связи с убийством заместителя имама Р. Кайбалиева выразил митрополит Кирилл

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл выразил соболезнования мусульманам Ставрополья и всего Северного Кавказа в связи с убийством заместителя имама села Кара-Тюбе Равиля Кайбалиева.

В обращении главы митрополии это преступление справедливо названо злодеянием. «Покушения на жизнь служителей традиционных религий России, в особенности на Кавказе, что бы ни лежало в основе их мотивов, являются попытками дестабилизации мира и спокойствия в регионе», подчеркивает митрополит Кирилл. Владыка выразил уверенность, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки найдут виновных, которые «понесут самое строгое наказание не только на земле, но и на суде Божием, которого не в силах избежать ни один человек».

http://www.stapravda.ru/20160928/soboleznovanie_v_svyazi_s_ubiystvom_zamestitelya_imama_r_kaybali_96883.html