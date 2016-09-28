Привлекательный образ Ставрополья оценили на выставке «Отдых/Leisure-2016»

Как нам сообщили в министерстве культуры Ставропольского края, успешно было представлено Ставрополье на прошедшей в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве Международной специализированной выставке «Отдых/Leisure-2016». 24 учреждения санаторно-курортного и туристского комплексов края на стенде «Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды» предложили вниманию посетителей возможности отдыха и оздоровления в нашем крае. При этом каждый гость мог непосредственно оценить целебную силу минеральной воды региона Кавказских Минеральных Вод.

Работа выставки сопровождалась насыщенной деловой программой, которая включала в себя пленарное заседание, совещания, круглые столы, мастер-классы. Представители министерства культуры Ставропольского края приняли участие в заседании Комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры России, на котором обсуждались вопросы пропаганды и продвижения отдыха в России. В Комитете была дана высокая оценка разработанному министерством культуры СК новому туристическому маршруту «Усадьбы Юга России», включенному в общероссийский проект «Усадьбы России». Этот безусловно привлекательный маршрут сейчас находится в стадии внедрения в практику. Члены ставропольской делегации также участвовали во Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития внутреннего туризма и международной конференции по медицинскому и лечебно-оздоровительному туризму. На рабочей встрече представителей санаторно-курортных учреждений края со специалистами одной из крупнейших систем онлайн-бронирования Booking.com обсуждены вопросы взаимодействия в части увеличения продаж, проблемы и перспективы реализации посредством онлайн сервиса такого турпродукта как отдых в санатории.

По итогам Международного конкурса «Туристский бренд: лучшие практики – 2016» министерство культуры Ставропольского края признано лауреатом в номинации «Туристский бренд дестинаций/кластера» по категории «Профессиональный проект (действующий туристский бренд)». Организации, представленные на стенде края, награждены дипломами участников Международной туристской выставки «Отдых/Leisure-2016».

http://www.stapravda.ru/20160928/privlekatelnyy_obraz_stavropolya_otsenili_na_vystavke_otdykhleis_96884.html